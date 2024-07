Palermo, GdS: “No a conferenza e shooting per le maglie. Brunori, serve chiarezza”

"La serenità e il silenzio". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sul futuro di Matteo Brunori. Nella giornata di ieri, in sede di conferenza stampa, il tecnico Alessio Dionisi ha dichiarato che per lui Brunori non è e non sarà mai un caso e che fa parte del progetto. Tuttavia, come di consueto, dopo l'allenatore, in ritiro, parla subito il capitano. Così non sarà. Oggi è intervenuto in sala stampa Jacopo Segre, fresco di rinnovo fino al 2027.