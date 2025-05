Palermo, GDS: “Nikolaou può partire, l’Aek alla finestra”

L'articolo del Giornale Di Sicilia di Massimiliano Radicini sottolinea i probabili cambiamenti nella fase difensiva: "È la difesa il reparto che, con ogni probabilità, subirà i cambiamenti più significativi nella prossima stagione del Palermo . Tra i profili che potrebbero dire addio dopo appena un anno in rosanero c’è Nikolaou . Il centrale greco, fortemente voluto da Dionisi , non è riuscito a rispettare le attese riposte in lui dalla dirigenza e dalla tifoseria. Arrivato con la l’etichetta di leader difensivo e uomo d’ordine del reparto arretrato, ha alternato prestazioni discrete ad altre decisamente sottotono, lasciando la sensazione di non aver mai davvero preso in mano le redini del pacchetto difensivo".

Infine, Radicini sottolinea come il greco possa già salutare dopo una stagione, per ritornare in patria: "L’Aek Atene avrebbe manifestato un forte interesse per riportarlo in patria. Il club ellenico sta sondando il terreno con insistenza e potrebbe presentare un’offerta già nelle prossime settimane. Il contratto di Nikolaou con il Palermo scade nel 2028, dunque sarà necessario trovare una formula gradita a entrambe le parti per: si valuta la possibilità di un prestito con diritto di riscatto, ma non è esclusa nemmeno una cessione a titolo definitivo".