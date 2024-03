Palermo, GdS: “Missione rimonta, Corini punta sul calendario”

Dopo Pisa e Sampdoria, ecco le gare che affronteranno i rosanero prima della fine della regular season.

Mediagol ⚽️ 22 marzo - 11:06

"Missione rimonta: Corini punta sul calendario". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sulle prossime otto partite in programma prima della fine della regular season. "Otto finali", con i rosanero che hanno "ancora spazio e tempo per svoltare e chiudere la stagione da assoluto protagonista, almeno in ottica play-off", si legge.

Per riuscirci, la squadra di Corini dovrà sfruttare al meglio l'ultima sosta. Due settimane per prepararsi in vista del delicato rush finale. Se gli ultimi risultati hanno di fatto allontanato i siciliani dal secondo posto e dalla promozione diretta, "c’è ancora tempo per alimentare una fiammella di speranza per tornare in corsa anche per il podio di questa Serie B. I punti da recuperare sono tanti, ma la B ha sempre riservato sorprese e il Palermo d’inizio 2024 aveva tutte le carte in regola per lottare con chi adesso sta davanti. A parte il Parma che sembra avviato a vincere il campionato, tutte le altre ancora possono inciampare e il Palermo dovrà farsi trovare pronto", sfruttando il calendario.

Nelle ultime otto giornate, infatti, il Palermo affronterà solo uno scontro diretto, quello contro la Sampdoria, tra le squadre attualmente più in forma del torneo ed in piena zona playoff. Il match è in programma il 6 aprile al "Renzo Barbera", dopo la trasferta di Pasquetta a Pisa. Successivamente, i rosanero se la vedranno con il Cosenza, prima di ospitare la capolista Parma, già con un piede e mezzo in Serie A. Nelle ultime quattro, invece, Matteo Brunori e compagni giocheranno contro squadre che difficilmente lotteranno per un posto ai playoff come Reggiana e Südtirol. Più complicate le sfide contro Spezia (in trasferta) ed Ascoli, che probabilmente saranno ancora in corsa per la salvezza.

