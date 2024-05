Palermo, GdS: “Mignani studia l’impresa. Il tecnico punta sulla fantasia”

Il Palermo è determinato a compiere un'impresa nel prossimo match contro il Venezia. Nonostante la delusione per la sconfitta precedente, la squadra crede ancora nella possibilità di ribaltare la situazione. Il tecnico Mignani sta considerando l'adozione di un modulo più offensivo, come il 3-4-2-1 utilizzato in passato. Sarà fondamentale un approccio aggressivo fin dal primo tempo e sperare che il Venezia mostri qualche segno di rilassamento. La scelta di tornare al 3-5-2 non ha dato i risultati sperati, quindi un ritorno al 3-4-2-1 potrebbe essere la soluzione immediata per cercare di segnare nel primo tempo. I cambi effettuati durante la partita non hanno portato benefici, ad eccezione di Di Mariano che potrebbe essere l'elemento di cui Mignani ha bisogno. Il Palermo dovrà dimostrare cinismo e poter contare su tutti i giocatori, inclusi quelli che entrano dalla panchina, per avere successo.