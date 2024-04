Palermo, GdS: “Mi ritorni in mente, la magia di Verre e la meteora Kasami”

Oggi a Palermo si svolgerà una partita importante tra la squadra locale e la Sampdoria, e tre uomini saranno protagonisti speciali: Verre, Kasami e Mignani, i primi due ex giocatori del Palermo. Verre è tornato a Genova dopo una breve parentesi con il Palermo la scorsa stagione, ma non è riuscito ad adattarsi agli schemi di gioco. Tuttavia, ha segnato un gol memorabile contro il Frosinone. Kasami ha giocato per il Palermo nella stagione 2010/2011 senza segnare alcun gol, ma ora è il secondo miglior marcatore della Sampdoria. Infine, Mignani, ex giocatore della Sampdoria, si trova ora sulla panchina del Palermo. Nonostante abbia vinto il campionato italiano con la Sampdoria nel 1990/91, ha avuto solo una presenza in quella stagione. La partita sarà molto importante per entrambe le squadre, poiché si giocano molto in termini di posizionamento nei playoff.