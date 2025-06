Palermo, GDS: “Marcandalli e Candela le idee per difesa e mediana”

Carlo Osti è al lavoro per rinforzi mirati in difesa e centrocampo

⚽️ 16 giugno - 07:52

Il Giornale di Sicilia approfondisce le strategie di mercato del Palermo in vista della prossima stagione, mentre si attende l’ufficialità di Filippo Inzaghi come nuovo allenatore. Il futuro tecnico ha già collaborato con il direttore sportivo Osti per definire alcuni profili chiave da inserire, con l’obiettivo di rafforzare ogni reparto.

Per la porta, si lavora per risolvere la situazione di Audero, portiere molto gradito al club ma non considerato titolare dal Como. Se la trattativa dovesse complicarsi, come alternativa si valuta il nome di Fulignati della Cremonese.

In difesa, il favorito per rinforzare il reparto è Marcandalli, attualmente in uscita dal Genoa, con i dialoghi che si intensificheranno nei prossimi giorni. Per il centrocampo la situazione è più complessa: il nome di spicco è Esposito dello Spezia, ma il costo elevato e la concorrenza di club come Bologna e Besiktas rendono la trattativa delicata. Tra le alternative spiccano Pyythiä del Bologna e Amatucci della Fiorentina. Sempre in mediana, il sogno resta Lazovic del Verona, con il giovane Sersanti della Juventus seguito con interesse.

Sulle fasce, la scelta sembra indirizzarsi verso Candela per la corsia destra, che ha superato nelle gerarchie Elia, mentre sulla sinistra il giocatore più affidabile al momento è Reca, anche se non convince appieno.

Per quanto riguarda l’attacco, è ipotizzabile un ritorno di Moreo dal Pisa, già allenato da Inzaghi in passato. Altro nome monitorato è Borrelli, in procinto di svincolarsi dal Brescia e molto appetito in Serie B.

Il giornale segnala anche una lunga lista di possibili partenze tra cui Nikolaou, Buttaro, Vasic, Saric, Insigne, Di Mariano e Appuah. Alcune situazioni sono ancora in sospeso, come quella di Verre, la cui permanenza dipenderà dal modulo scelto da Inzaghi, e quella di Desplanches, che potrebbe essere ceduto in prestito per continuare la crescita. Infine, tra Peda e Diakité potrebbe rimanere uno solo: il primo punta a un ruolo da titolare difficile da ottenere a Palermo, mentre il secondo, molto versatile, è più vicino alla conferma.