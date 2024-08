Palermo, GdS: “Le Douaron è il rinforzo per l’attacco. Lista over completa”

IL ds De Sanctis pesca ancora in Francia: dopo la fumata nera per Allende, trovato subito l’accordo con il Brest. L’ufficialità è attesa per oggi.

Mediagol ⚽️ 30 agosto - 10:00

"De Sanctis pesca ancora in Francia. Le Douaron è il rinforzo per l’attacco". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sull'imminente approdo di Jeremy Le Douaron alla corte di Alessio Dionisi. Sfumata la trattativa col Celta Vigo per l'argentino Allende, il direttore sportivo Morgan De Sanctis è tornato a setacciare il mercato estero per trovare un'alternativa valida per rinforzare l'attacco. Il ds rosanero, dunque, ha deciso di puntare ancora una volta sul mercato francese, nel dettaglio sul Brest, squadra che quest'anno parteciperà alla Champions League.

De Sanctis e il suo entourage avevano già avviato sotto traccia una trattativa con il Brest per Le Douaron, che condivide lo stesso agente di Blin, Kemari. Si tratta di un attaccante "di caratura internazionale che ha giocato un ruolo di rilievo nel Brest, contribuendo al terzo posto in classifica nella Ligue 1 della scorsa stagione con 33 presenze e 4 reti. Nonostante non sia un goleador, è considerato un giocatore versatile, capace di adattarsi a diverse posizioni sul campo", si legge. Le Douaron, mancino - infatti - è in grado di giocare sia a destra, sia a sinistra, sia al centro dell’attacco, rispondendo perfettamente alle esigenze tattiche di Dionisi.

Il giocatore dovrebbe arrivare in Italia nella giornata di domani per unirsi alla squadra. E con il suo arrivo, il Palermo ha occupato tutti i diciotto posti "over" della lista A, che non potrà più essere modificata a meno che qualcuno non venga ceduto o escluso dalla lista, opzioni che al momento non sarebbero previste.