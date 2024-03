Palermo, GdS: “Lavori in corso sulle corsie basse”. Buttaro e Aurelio verso l’addio

L’unico certo della permanenza è Diakité, valutazioni in corso su Lund: la situazione in vista della sessione estiva di calciomercato.

Mediagol ⚽️ 22 marzo - 11:28

"Lavori in corso sulle corsie basse". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo in vista della prossima sessione di calciomercato. Ed in particolare sul comparto terzini, "tra promesse non mantenute e scommesse vinte a metà". In estate, infatti, sarà rivoluzione a prescindere dalla categoria in cui militerà il Palermo.

"Quasi tutti gli elementi dell’organico attuale non hanno convinto e per poter competere ad alto livello, in Serie A come in B, un rinnovamento sarà inevitabile". L’unico certo della permanenza è Diakité, approdato alla corte di Eugenio Corini nel mese di gennaio dalla Ternana, portando "una ventata di novità in un ruolo che nel girone d’andata era stato il maggior tallone d’Achille dei rosa". Il club di viale del Fante crede molto in lui, pronto "a conferirgli un ruolo da protagonista nel Palermo del futuro".

I dubbi maggiori, dunque, riguardano la corsia sinistra, "dove le recenti prestazioni di Lund hanno messo in luce evidenti difficoltà nel leggere determinati movimenti degli avversari". Tuttavia, per Rinaudo e Bigon"non è nella lista dei cedibili, [...] ma nel 2024/25 sarà chiamato a garantire prestazioni all’altezza", si legge. Diverso il destino di Giuseppe Aurelio, che negli ultimi mesi ha trovato poco spazio, "anche per via di alcuni errori che hanno inciso sui risultati del Palermo (a Como e Cremona soprattutto), e in generale il ruolo di esterno basso lo ha fortemente limitato in fase di spinta, evidenziandone al contempo le lacune difensive".

Se nei giorni scorsi il suo agente Mario De Rossi si era detto ottimista sul possibile rinnovo dal 2027 al 2028, fin qui le interlocuzioni con la dirigenza non hanno portato alla fumata bianca. Pertanto, non è da escluderne la cessione in estate. Così come è "pressoché certo l’addio di Buttaro", conclude il noto quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.