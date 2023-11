Palermo, GdS: “La cooperativa del gol cerca nuovi soci. Caccia al 13° marcatore”

I rosanero sono la squadra che ha mandato più di tutte a segno marcatori diversi in Serie B: dodici in tutto.

"La cooperativa del gol cerca nuovi soci". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa rosanero. Il Palermo è la squadra che in Serie B ha mandato più di tutte a segno marcatori diversi. Dodici in tutto. "Un primato che ha portato la squadra rosanero a essere anche migliore rispetto a tutte le società di Serie A e a molte in Europa, dove solamente il Barcellona di Xavi è riuscita a mandare in rete più marcatori rispetto al Palermo, ben 15", si legge.