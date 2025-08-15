Palermo, GDS: “Inzaghi: «Esordio importante Mi aspetto delle risposte»”

«Affrontiamo una squadra di categoria superiore guidata da un ottimo tecnico. Farò 3-4 cambi perché voglio dare minutaggio e possibilità a tutti di farsi vedere»

Il debutto ufficiale di Filippo Inzaghi sulla panchina del Palermo è ormai alle porte. Domani i rosanero affronteranno la Cremonese nel primo turno di Coppa Italia, sfida che il tecnico definisce “un motivo di grande soddisfazione” vista la caratura dell’avversario, appena promosso in Serie A.

Inzaghi si è detto felice di quanto visto in ritiro e pronto a misurare il lavoro svolto in una partita vera: l’obiettivo sarà mostrare “una squadra che lotta, aggredisce e gioca con personalità”. Rispetto all’amichevole con il Manchester City, sono previsti 3-4 cambi per dare spazio e minutaggio a più elementi, senza però stravolgere l’undici di partenza.

Sul fronte infortuni, pesa l’assenza di Alfred Gomis, su cui il tecnico ha espresso dispiacere, sottolineando però la fiducia in Francesco Bardi, portiere esperto scelto per garantire sicurezza tra i pali. La società valuta anche eventuali movimenti sul mercato, con Joronen tra le alternative.

La spinta del pubblico non mancherà: circa mille tifosi rosanero seguiranno la squadra allo Zini, un segnale di fiducia che Inzaghi vuole ripagare in campo.

Sul versante opposto, l’allenatore della Cremonese, Davide Nicola, ha riconosciuto la qualità dell’avversario e l’esperienza vincente del collega, sottolineando che sarà un test impegnativo per entrambe le formazioni, ancora in fase di costruzione ma determinate a mostrare subito il proprio valore.