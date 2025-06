Palermo, GDS: “Insigne e Di Mariano in bilico, è addio con Nikoalou”

Si muove il mercato in un uscita del Palermo

⚽️ 15 giugno - 07:19

Il mercato del Palermo si muove anche sul fronte delle cessioni, con l’obiettivo di sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi. Il club non prevede rivoluzioni numeriche, ma diversi elementi sono destinati a lasciare la Sicilia, complice il poco spazio avuto finora o prestazioni sotto le aspettative.

Porta e difesa

In porta, il futuro è tutto da decifrare: Sirigu è in scadenza, mentre Gomis, reduce da una stagione interamente saltata per infortunio, resta un'incognita. Difficile, comunque, vederlo come titolare anche in caso di permanenza.

In difesa, Nikolaou potrebbe essere coinvolto in scambi con squadre di Serie B o essere ceduto all’estero con formule alternative. Situazione più netta per Buttaro, ormai fuori dal progetto, e per Aurelio, destinato al riscatto da parte dello Spezia per circa 450 mila euro. Inzaghi valuterà invece Diakité, grazie alla sua versatilità, nel ritiro estivo.

Centrocampo in fermento

A centrocampo, Vasic è vicino al Padova. Resta ancora da definire il futuro di Saric, il cui prestito al Cesena includeva un diritto di riscatto con obbligo in caso di promozione: la mancata salita in B rimette tutto in discussione, anche se i romagnoli hanno tempo fino a mercoledì per decidere se versare gli 800 mila euro richiesti. Il centrocampista bosniaco, arrivato nel 2022 per circa 2 milioni, non ha lasciato il segno: nessun gol in 40 presenze e una parentesi in prestito in Turchia.

Anche Appuah, di ritorno dal Valenciennes, appare lontano dal progetto.

Attacco: nodi Di Mariano e Insigne

In avanti, le posizioni di Di Mariano e Insigne sono in bilico: entrambi cercheranno spazio, ma l’eventuale passaggio al 3-5-2 di Inzaghi ne potrebbe ridurre le possibilità di restare, anche considerando un rendimento poco convincente nell’ultima parte di stagione.