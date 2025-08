Palermo, GDS: “Il rumore dei nemici comincia a farsi sentire”

L’articolo sottolinea come il Palermo sia già percepito come la "grande" del campionato, una sorta di “Juve della Serie B”. Proprio per questo, ogni episodio arbitrale a favore rischierà di diventare oggetto di discussione e malizia. Ma in casa rosanero la strategia è chiara: ignorare le polemiche e dimostrare sul campo la propria forza, a partire dall’esordio contro la Reggiana il prossimo 23 agosto.