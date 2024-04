Palermo, GdS: “Il casting è sempre aperto. A centrocampo c’è spazio per tutti”

Il tecnico Mignani sta modellando il centrocampo del Palermo in base agli avversari, cercando di trovare gli interpreti adatti per questa fase finale della stagione. Attualmente, può contare su Gomes, Stulac, Coulibaly, Henderson, Segre e Di Francesco. Mignani sta esplorando diverse opzioni e dando spazio a tutti i giocatori, anche a quelli che hanno giocato meno. Tuttavia, sembra che Gomes sia un elemento imprescindibile e Di Francesco sia l'unico in grado di coprire il ruolo di mezzala-trequartista. Il tecnico sta cercando di trovare un equilibrio che garantisca stabilità al centrocampo.