Palermo, GDS: “Il Barbera dà spettacolo. È un pubblico da Serie A”

Il Renzo Barbera si conferma tempio del calcio con numeri da Serie A : ben 30.868 spettatori hanno assistito alla vittoria del Palermo contro la Reggiana , trasformando la prima casalinga in un’autentica festa rosanero. Un’esplosione d’amore che, come sottolinea il Giornale di Sicilia, non si era mai vista nell’era City Football Group .

Il quotidiano ricorda anche alcuni momenti simbolo recenti: i 32.235 spettatori di Palermo-Brescia (2-2) nel 2023, gara che però non bastò a centrare i playoff superati in extremis dalla Reggina di Pippo Inzaghi , e le 31.211 presenze contro il Como nella stagione successiva, quando furono i lombardi a volare in A mentre i rosanero si fermarono in semifinale playoff contro il Venezia di Pohjanpalo .

Numeri e ricordi che fanno capire quanto la passione resti intatta e anzi cresca: come scrive il giornale, “se il buongiorno si vede dal mattino, allora possiamo ben sperare che sarà una stagione da non dimenticare”.