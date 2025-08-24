Il Renzo Barbera si conferma tempio del calcio con numeri da Serie A: ben 30.868 spettatori hanno assistito alla vittoria del Palermo contro la Reggiana, trasformando la prima casalinga in un’autentica festa rosanero. Un’esplosione d’amore che, come sottolinea il Giornale di Sicilia, non si era mai vista nell’era City Football Group.
La rassegna
Palermo, GDS: “Il Barbera dà spettacolo. È un pubblico da Serie A”
Il dato segna un nuovo primato per l’inizio del campionato di Serie B: mai così tanti tifosi alla prima stagionale sotto la gestione del CFG. A titolo di confronto, all’esordio del 2022/23 contro il Perugia, sugli spalti c’erano stati “solo” 21.835 spettatori, mentre la scorsa stagione con Dionisi la prima in casa contro il Cosenza aveva richiamato 25.787 presenze.
Il quotidiano ricorda anche alcuni momenti simbolo recenti: i 32.235 spettatori di Palermo-Brescia (2-2) nel 2023, gara che però non bastò a centrare i playoff superati in extremis dalla Reggina di Pippo Inzaghi, e le 31.211 presenze contro il Como nella stagione successiva, quando furono i lombardi a volare in A mentre i rosanero si fermarono in semifinale playoff contro il Venezia di Pohjanpalo.
Numeri e ricordi che fanno capire quanto la passione resti intatta e anzi cresca: come scrive il giornale, “se il buongiorno si vede dal mattino, allora possiamo ben sperare che sarà una stagione da non dimenticare”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA