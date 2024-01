Palermo, GdS: “Idea Ranocchia, riecco Cistana. Terzino destro e circuito City…”

"Di certo c’è che i gioielli in organico sono blindati sotto tutti i punti di vista: Brunori è il capitano e il bomber del Palermo e non si muove, stesso discorso vale per Segre", così come Nedelcearu. "Il rumeno sembrava poter finire sul mercato, ma le ultime due prestazioni offerte contro Como e Cremonese hanno scacciato via ogni dubbio o cattivo pensiero, complice anche l’infortunio che per adesso tiene ai box Lucioni", prosegue il noto quotidiano. Chi potrebbe lasciare Palermo ed il Palermo è, invece, Valente, il cui contratto è in scadenza il prossimo giugno. Sulle tracce dell'esterno offensivo classe 1991, autore di tre assist in campionato nonostante lo scarso minutaggio, vi sono Sudtirol, Triestina, Cesena e Avellino. Non vestirà la maglia rosanero l’argentino Santiago Pierotti, "sempre in stand-by la situazione Caso, l’esterno d’attacco del Frosinone, piace a diverse squadre e il suo futuro potrebbe sciogliersi nelle prossime settimane, così come per Zerbin, che attende una chiamata dalla Serie A".