Palermo, GDS: “Gomis, si decide tutto tra due settimane”

Inzaghi vuole valutare il portiere in test più impegnativi. Come secondo di garanzia il candidato resta Lezzerini

⚽️ 29 luglio - 07:42

Nel percorso di costruzione della rosa, il Palermo ha ancora alcuni nodi da risolvere, su tutti quello legato al portiere titolare. Il ritiro ha dato modo a Filippo Inzaghi di osservare da vicino Alfred Gomis, reduce da un lungo stop per infortunio, ma autore di buone prestazioni nelle prime uscite stagionali. La scelta definitiva tra i pali dovrebbe arrivare entro due settimane: il tecnico vuole testarlo ancora in contesti più impegnativi prima di prendere una decisione definitiva.

L’ex Como, che ha ancora un anno di contratto, aveva cominciato positivamente la scorsa stagione, prima del grave infortunio alla prima giornata. In caso di conferma di Gomis come titolare, si fa sempre più concreta l’ipotesi Lezzerini come vice. Il portiere classe 1995, ex Fiorentina e Brescia, è attualmente svincolato e attende la proposta giusta: i rosanero lo seguono da settimane.

Nel frattempo, Sebastiano Desplanches è pronto a salutare temporaneamente. Il giovane portiere della Nazionale Under 21 si trasferirà in prestito secco al Pescara, squadra che lo ha corteggiato fin dall'inizio del mercato. L’operazione non prevede alcun diritto per gli abruzzesi, che potranno farlo crescere mantenendo però il giocatore sotto il controllo diretto del Palermo.

Per completare il reparto arretrato, si attende anche l’arrivo di un nuovo difensore che possa essere l’alternativa a Ceccaroni. Tra i nomi seguiti dal responsabile dell’area tecnica Osti, spicca quello di Obaretin, ma restano vivi anche i contatti con alcuni profili stranieri.

In uscita, invece, tutto fermo sul fronte Verre, Saric (che interessa a club esteri e potrebbe sbloccarsi in settimana) e Buttaro, in attesa di una nuova sistemazione.