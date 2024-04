Palermo, GdS: “Gomes torna, Segre non si tocca. In mediana resta un posto libero”

Sabato a Cosenza, il tecnico Mignani avrà più opzioni a centrocampo grazie ai rientri di Gomes e Coulibaly. Il modulo potrebbe cambiare e la terza maglia sarà assegnata a Stulac, Henderson o Coulibaly. Se si opta per il 4-3-1-2, Stulac sembra in vantaggio, mentre Henderson potrebbe essere una scelta versatile. Inoltre, le assenze di Lucioni e Di Mariano potrebbero portare novità in entrambi i reparti. Quindi ancora cambi e work in progress per la formazione dell’allenatore genovese, che ha raccolto il primo punto in casa contro la Sampdoria e che adesso cerca vittoria e conferme nella difficilissima trasferta di Cosenza, nel quale si troverà un ambiente acceso e affamato di vittoria. Al netto di una situazione di classifica non bella per i Lupi.