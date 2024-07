Palermo, Gds: “Gol, intensità e leadership, Di Francesco si prende i rosa. Appuah…”

Edizione odierna del Giornale di Sicilia che si focalizza sul buon rendimento di Federico Di Francesco nel corso di questa preparazione estiva del Palermo in vista della stagione calcistica 2024-2025. Tra i più intensi e brillanti fin dalla prima fase del lavoro svoltasi a Livigno, l'ex Lecce pare deciso a lasciare fortemente il segno nel prossimo torneo cadetto dopo una prima stagione in rosanero a corrente alternata. Prima parte dello scorso torneo non brillantissima, poi una crescita lenta e graduale nel girone di ritorno pur senza mai raggiungere picchi prestazionali che era lecito attendersi da un profilo della sua caratura in questa categoria. Il background del calciatore racconta certamente che Di Francesco ha i mezzi per incidere e spostare sensibilmente gli equilibri, in termini di gol ed assist, nel torneo cadetto. A differenza dell'annata appena trascorsa, il figlio d'arte ha avuto modo di iniziare il ritiro estivo con il Palermo e lavorare con continuità col nuovo allenatore, Alessio Dionisi, assimilandone fin da subito metodi, dettami tattici e filosofia calcistica. Intensità, applicazione, qualità al servizio della squadra, come già dimostrato in occasione dei test amichevoli più rilevanti e probanti disputati dal Palermo in questa pre-season. Un coast to coast concluso con un bel destro secco dai venti metri contro il Monza di Nesta, una stoccata di giustezza, dopo l'imbucata di Henry e l'annesso pasticcio della retroguardia inglese, nel match di Chesterfield contro il Lecce. Attaccante esterno che ama partire da sinistra ed entrare dentro il campo, per rifinire o concludere, Di Francesco ha interpretato nella sfida contro gli ex Campioni d'Inghilterra il ruolo di falso nueve mostrando versatilità e grande disponibilità in relazioni alle attuali esigenze contingenti della squadra di Dionisi. L'arrivo del giovane Appuah aumenta la batteria degli aculei da tridente, il probabile addio di Brunori implicherà l'arrivo di un altro paio di innesti nel reparto offensivo. Tuttavia, Di Francesco si candida al ruolo di nuovo leader dell'attacco rosanero, pronto a ripetersi nell'amichevole contro l'Oxford United del prossimo 3 agosto e voglioso di fare la differenza nelle gare ufficiali per centrare col Palermo la sua prima promozione in A della carriera.