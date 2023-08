Palermo, GdS: “Gol e sudore, Soleri è tornato il re dei subentrati”

"È il primo a sapere che anche in questa stagione, la terza per lui in rosanero, ci sarà da sgomitare per scendere in campo con continuità. Uno scenario cui Soleri sta rispondendo come ha sempre fatto: con i gol, in partite sia ufficiali che non ufficiali". Lo scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla prestazione offerta da Edoardo Soleri contro il Melita. In occasione del test amichevole andato in scena giovedì sera allo Stadio "Renzo Barbera", l'attaccante classe 1997 ha messo a segno due delle cinque reti siglate dalla compagine rosanero.