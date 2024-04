Palermo, GdS: “Garanzia Brunori e linfa Mancuso, i rosa sperano nella coppia-gol”

Il Palermo punta sulla coppia d'attacco formata da Mancuso e Brunori per migliorare le prestazioni offensive. Nonostante il buon rendimento dell'attacco, che è il secondo migliore del campionato, i risultati non sono stati all'altezza delle aspettative. Il capitano Mancuso è il secondo miglior marcatore della Serie B, mentre Brunori ha contribuito alla vittoria contro la Sampdoria. Inoltre, Di Francesco potrebbe trovare spazio nel nuovo schieramento tattico dell'allenatore Mignani. Soleri è un altro attaccante che potrebbe essere impiegato di più. Inoltre, Insigne e Traorè cercano di riscattarsi e contribuire all'attacco della squadra. L'obiettivo è rilanciare l'attacco e fare affidamento su più giocatori possibile in vista dei playoff.