Palermo, GdS: “Game over per Pigliacelli, caccia al dodicesimo”. La situazione

Il portiere ha un altro anno di contratto, ma non rientra più nel progetto del club: si cerca una via d’uscita per evitare un braccio di ferro.

Mediagol ⚽️ 15 giugno 2024 (modifica il 15 giugno 2024 | 09:52)

Sembra essere giunta al capolinea l'avventura di Mirko Pigliacelli con la maglia del Palermo. Per la stagione 2024/2025, per il ruolo di portiere titolare, il club di viale del Fante è deciso a puntare su Sebastiano Desplanches. "La decisione, sostenuta dal City Group, è stata confermata, lasciando Pigliacelli con due opzioni: accettare una nuova destinazione proposta dalla società o rimanere nella squadra senza essere incluso nella lista ufficiale per la Serie B", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".

Con l'addio di Pigliacelli, la società rosanero dovrà setacciare il mercato alla ricerca di un nuovo portiere di riserva. Il Palermo potrebbe comunque scegliere di ingaggiare su un portiere esperto, seguendo la tendenza del tecnico Alessio Dionisi, che in passato ha puntato su portieri come Brignoli e Consigli. "Tra i potenziali candidati ci sono Consigli, attualmente in scadenza di contratto con il Sassuolo, e Berisha, il cui contratto con l’Empoli scade a breve", si legge.

Inoltre, in Serie B ci sono diversi estremi difensori in scadenza a fine giugno, tra cui Seculin del Modena, Zoet dello Spezia e Poluzzi del Südtirol. "Il Palermo dovrà valutare attentamente le opportunità di mercato per trovare un sostituto affidabile per Pigliacelli, considerando l’importanza del ruolo di portiere nella squadra", conclude il noto quotidiano.