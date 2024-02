Palermo, GdS: “Esordiente e subito protagonista, Ranocchia insegue un tris storico”

"Esordiente e subito protagonista: Ranocchia insegue un tris storico". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui con la maglia del Palermo da Filippo Ranocchia , approdato alla corte di Eugenio Corini nel corso della sessione invernale di calciomercato a titolo definitivo dalla Juventus , dopo il prestito di cinque mesi in Serie A in quel di Empoli , e già titolare e pedina inamovibile.

"In tre partite si è già preso la scena a suon di giocate da fuoriclasse, non fini a se stesse ma concretizzate con due gol uno più bello dell’altro a Bari e Feralpisalò: adesso Ranocchia sogna un tris che avrebbe del clamoroso, sia perché lui stesso aveva messo in cima alla lista di obiettivi da realizzare in rosanero un miglioramento immediato in zona gol sia perché il suo rendimento nelle prime tre partite è già tra i migliori nella storia del Palermo per un esordiente", si legge.