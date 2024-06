Palermo, GdS: “E’ tempo di scelte, chi resta e chi va. Segre, nodo rinnovo”

Il nuovo tecnico indicherà al ds De Sanctis i giocatori da tenere e quelli da tagliare: Lucioni punta a un altro anno di contratto.

Mediagol ⚽️ 10 giugno 2024 (modifica il 10 giugno 2024 | 11:01)

In casa rosanero inizia a prendere forma la rivoluzione in seno a comparto manageriale ed area tecnica. Nelle ultime settimane, il binomio dirigenziale composto da Giovanni Gardini e Riccardo Bigon si è adoperato alacremente al fine di ottimizzare il puzzle rosanero a tutti i livelli, rimuovendo alcuni profili per incastonarne altri ritenuti maggiormente funzionali al perseguimento dell'obiettivo: puntare alla promozione diretta nella stagione 2024/2025. Dunque, gli arrivi di Morgan De Sanctis e Alessio Dionisi, che decideranno chi farà parte del Palermo che verrà.

"La società ha già stabilito alcune linee guida: niente rinnovi di prestiti e contratti in scadenza, poche possibilità per chi ha visto poco campo nel 2024, e un rinnovamento dopo due anni di ambizioni non realizzate. Nei prossimi giorni, il City Group inizierà a muoversi sul mercato, sia in entrata che in uscita, per avere già in ritiro le prime tracce del nuovo Palermo", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". In porta, Desplanches sarà il titolare, mentre resta da capire se Pigliacelli accetterà o meno il ruolo di secondo portiere. In caso di addio, il club cercherà un secondo portiere affidabile. Kanuric non resterà come terzo portiere, quindi la società valuterà se promuovere Nespola dalla Primavera o cercare un terzo estremo difensore. In difesa, molto dipenderà dalla permanenza o meno di Lucioni, che punterebbe ad un altro anno di contratto. Il contratto dell'ex Frosinone scade a giugno 2025, ma difficilmente il Palermo discuterà un rinnovo. Ceccaroni dovrebbe essere confermato, così come Diakité e Lund. L'addio Marconi e di uno tra Nedelcearu e Graves è probabile; anche Buttaro e Aurelio potrebbero cambiare aria.

In mezzo al campo, cruciale è il rinnovo di Segre: una vera e propria priorità per il club rosanero. "Il club spinge per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2025, ma finora non ci sono novità. Se Segre dovesse lasciare, il Palermo cercherà un centrocampista con lo stesso carisma", si legge. Ranocchia e Vasic saranno confermati, mentre Henderson e Coulibaly torneranno rispettivamente ad Empoli e Salernitana. "Stulac, nonostante abbia già lavorato con Dionisi, e Gomes sono in discussione". In attacco, "il parere del nuovo tecnico sarà fondamentale". Di Francesco potrebbe restare per la sua esperienza, così come Di Mariano per il legame con Palermo. In caso di offerte soddisfacenti, Brunori e Soleri potrebbero partire, ma solo se arrivassero sostituti adeguati. La situazione di Insigne è incerta dopo una stagione deludente, mentre Traorè ha già salutato; difficile la permanenza di Mancuso.