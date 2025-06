Palermo, GDS: “È divorzio con Dionisi, ora si aspetta l’annuncio”

L’addio tra le parti sarà formalizzato a breve con un comunicato ufficiale, che dovrebbe essere seguito dall’annuncio del nuovo tecnico. In pole c’è Filippo Inzaghi, pronto a iniziare una nuova avventura in Sicilia dopo l’ultima esperienza con il Pisa, culminata nella promozione in Serie A dei nerazzurri. Il suo arrivo segnerebbe un nuovo inizio per il progetto rosanero.