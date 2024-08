Palermo, GdS: “Dionisi studia l’undici per domenica, Ranocchia in panchina?”

"Dionisi studia l’undici per domenica". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla sfida contro il Cosenza, in programma domenica sera allo Stadio "Renzo Barbera". Nella giornata di ieri, dopo un avviamento motorio e tecnico i rosanero, divisi per reparti, hanno effettuato esercitazioni sulla fase difensiva e sulla fase offensiva. A concludere la seduta un test in famiglia contro la formazione Primavera. Oggi il penultimo allenamento prima della rifinitura, che fornirà al tecnico le indicazioni necessarie per decidere gli undici da schierare.