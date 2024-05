Palermo, GdS: “Desplanches verso il forfait, c’è Pigliacelli. Lund spera”

Il Palermo rischia di avere diverse assenze importanti per la partita di venerdì contro il Venezia. Desplanches e Lund potrebbero non essere disponibili, mentre Ceccaroni è ancora fuori per infortunio. Desplanches è rimasto in campo nonostante un infortunio durante la partita di lunedì, poiché il Palermo aveva esaurito le sostituzioni. Lund, che è stato convocato dalla nazionale degli Stati Uniti, potrebbe non farcela a giocare. In caso di sua assenza, potrebbe essere scelto Aurelio o Di Mariano in un ruolo diverso. Nel frattempo, Pigliacelli tornerà tra i pali e Marconi sostituirà Ceccaroni. In totale, il Palermo potrebbe avere quattro assenze per la partita decisiva di venerdì.