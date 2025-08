Palermo, GDS: “Desplanches al Pescara, Lund-Colonia si fa”

Bardi in arrivo. Se Gomis non verrà confermato, si va all-in su Klinsmann

⚽️ 5 agosto - 08:49

La seconda parte del mercato del Palermo sarà fortemente incentrata sulla questione legata al ruolo del portiere. Il nodo principale riguarda Alfred Gomis: il club di viale del Fante sta valutando se puntare ancora sul senegalese – di fatto per la seconda volta – o cercare un nuovo numero uno che possa offrire maggiori garanzie tecniche.

Gomis, infatti, rientra da un lungo stop durato un anno, al quale si aggiunge un periodo precedente con pochissime presenze. L’unica certezza al momento è che il portiere è recuperato completamente sotto il profilo fisico.

Nel frattempo, Sebastiano Desplanches è pronto a lasciare la Sicilia: andrà in prestito al Pescara per maturare esperienza. Il giovane estremo difensore è già in Abruzzo, dove oggi sosterrà le visite mediche prima di aggregarsi al gruppo guidato da Vivarini. A sostituirlo come secondo portiere sarà con tutta probabilità Francesco Bardi, classe 1992, reduce da un’ottima stagione con la Reggiana in Serie B.

Per quanto riguarda il ruolo di titolare, in caso di mancata conferma di Gomis, il nome caldo è quello di Jonathan Klinsmann, portiere statunitense in forza al Cesena. Piace al club rosanero, ma la trattativa è complessa: i romagnoli hanno richieste precise e si potrebbe provare a inserire Gomis come contropartita.

Sul fronte difensivo, il discorso è diverso. Con alcune certezze già in rosa, si cerca un elemento giovane per completare il reparto: l’identikit è quello di un giocatore che possa offrire alternative senza stravolgere gli equilibri. Sono stati valutati diversi profili, ma per ora nessuno ha convinto al punto da procedere con decisione. Non è da escludere l’ipotesi di un innesto dall’estero o in prestito nelle prossime settimane.

Capitolo uscite: è in fase avanzata la trattativa per il trasferimento di Kristoffer Lund al Colonia, club di Bundesliga. I tedeschi hanno presentato un’offerta importante: prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 4 milioni di euro. Il trasferimento è atteso nei prossimi giorni.

Il mercato del Palermo si anima, con decisioni cruciali in arrivo soprattutto tra i pali.