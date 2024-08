Palermo, GdS: “De Sanctis abbandona la pista Hasa. Buttaro come vice-Lund?”

Il Palermo abbandona la pista Hasa. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", dopo l'arrivo di Valerio Verre il club di viale del Fante ha deciso di non affondare il colpo e di rinunciare al giovane talento della Juventus. "Sebbene il classe 2004 fosse un profilo interessante, l’opportunità di ingaggiare Verre, un giocatore esperto e già conosciuto dalla piazza, era troppo allettante per essere ignorata, soprattutto considerando che Verre è arrivato a parametro zero, firmando un triennale", si legge.