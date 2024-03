Palermo, GdS: “Dal Pisa al… Pisa. All’andata vittoria e svolta”

Nel match d'andata disputato al Renzo Barbera il Palermo di Corini riuscì a vincere contro la formazione di Aquilani per tre a due.

"Un trend da replicare. Dopo quel successo coi nerazzurri al Barbera, raccolti quattro punti con Como e Cremonese", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sul prossimo appuntamento in campionato per il Palermo di Eugenio Corini. La formazione rosanero affronterà in trasferta il Pisa lunedì 1 aprile alle ore 15.00.