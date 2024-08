Palermo, GdS: “Da Manchester il sì per Sirigu, adesso Wieteska. No a Joao Pedro?”

"Da Manchester il «sì» per Sirigu: adesso tocca a Wieteska". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Dopo il grave infortunio rimediato da Alfred Gomis contro il Brescia, il Palermo ha deciso di puntare sul ritorno di Salvatore Sirigu, che tornerà a vestire la maglia rosanero dopo tredici anni. L'esperto portiere classe 1987, che firmerà un accordo per una stagione, "sarà chiamato a competere per il posto da titolare con il giovane Desplanches nelle prime settimane".

Sirigu, inoltre, non sarà inserito nella lista "bandiera" a causa della mancanza di continuità legale tra l'U.S. Città di Palermo ed il Palermo FC. "Pertanto, prenderà il posto di Gomis nella lista A senza occupare un ulteriore posto per i giocatori over", si legge. Con la cessione di Graves al PEC Zwolle, invece, si è liberato un posto nella stessa lista, che dovrebbe essere presto occupato dall’arrivo de Mateusz Wieteska. Il dfensore polacco classe 1997 era stato acquistato dal Cagliari per cinque milioni di euro dal Clermont e ha totalizzato 21 presenze la scorsa stagione.