Palermo, GdS: “Da Esposito a Brunori, inizia la settimana decisiva”. Le ultime

Il Palermo è un vero e proprio cantiere aperto, in dodici ai saluti: la situazione in entrata ed in uscita.

Mediagol ⚽️ 17 giugno 2024 (modifica il 17 giugno 2024 | 11:29)

"Da Esposito a Brunori, inizia la settimana decisiva". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. A venti giorni dall'inizio del ritiro estivo a Livigno, "il Palermo sta delineando sempre più chiaramente la composizione della rosa per la stagione 2024/25". Dei sette giocatori arrivati nel capoluogo in prestito, nessuno è stato riscattato. Quindici i giocatori destinati a rimanere, mentre altri dodici, "per scelta personale o societaria, saranno ceduti". Per questo motivo, De Sanctis dovrà effettuare almeno due acquisti per reparto, inclusa la porta.

Per quanto riguarda i portieri, Kanuric ha già salutato. E anche Pigliacelli - anche se con ogni probabilità parteciperà al ritiro - proseguirà la sua carriera altrove. Il secondo portiere arriverà dal mercato e dovrà essere un estremo difensore affidabile, con possibili candidati come Costil, Ochoa o Consigli. Il terzo portiere potrebbe essere Nespola, promosso dalla Primavera. In difesa, Marconi ha lasciato, Devetak cercherà una nuova sistemazione, Buttaro e Aurelio sono in partenza. Pertanto, il Palermo dovrà ingaggiare un terzino per ogni fascia "e potrebbe cambiare qualcosa anche al centro della difesa se uno tra Lucioni, Nedelcearu e Graves uscirà", si legge. Peda, dopo un anno in prestito alla Spal, avrà invece la sua occasione. Per rafforzare la difesa, il nome forte è quello di Ferrari, ex capitano del Sassuolo, ma la trattativa è tutt'altro che semplice.

"A centrocampo, il rinnovo di Segre è cruciale: una sua uscita comporterebbe l’arrivo di un titolare". Henderson e Coulibaly sono rientrati rispettivamente a Empoli e Salernitana, potrebbe partire anche Stulac nonostante l'ingaggio alto. Ranocchia sarà uno dei punti fermi, così come Vasic. "Per Gomes tutto dipenderà dalle offerte, mentre Saric sarà valutato in ritiro insieme a Damiani, che ha meno probabilità di permanenza. Broh potrebbe partecipare al ritiro ma quasi certamente non farà parte della rosa 2024/25", prosegue il noto quotidiano. In entrata, l'obiettivo principale è trovare un playmaker: sul taccuino del ds i nomi di Mazzitelli, Viola, Bianco e Caligara.

"In attacco, ci sarà una rivoluzione". Mancuso e Traorè sono rientrati al Monza e al Milan, mentre Brunori e Soleri hanno molte richieste e saranno ceduti al miglior offerente. Sostituirli sarà difficile e potrebbe richiedere tempo, fino ad agosto". Insigne potrebbe essere ceduto, mentre Di Mariano e Di Francesco saranno confermati. Corona sarà valutato in ritiro, ma non è escluso un nuovo prestito o potrebbe anche essere usato come pedina di scambio. In cima alla lista dei desideri vi è da tempo Sebastiano Esposito e sarebbero stati fatti dei sondaggi per Defrel e Mulattieri. Anche Mendes dell’Ascoli è sotto osservazione.