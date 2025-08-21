Palermo, GDS: “Da Blin a Vasic, una panchina che scalpita”

Anche Gomes, in dubbio per sabato, sarà una pedina in più in mezzo

⚽️ 21 agosto - 07:45

A centrocampo in casa Palermo la concorrenza è più viva che mai. Se l’avvio di stagione di Filippo Ranocchia è seguito con attenzione da tifosi e staff tecnico, non mancano i compagni pronti a insidiarne la titolarità.

Il quotidiano evidenzia come Segre sembri avere il posto assicurato, grazie a un mix di quantità e qualità che lo rende difficilmente sostituibile. Diverso il discorso per Alexis Blin, arrivato dalla Serie A con grandi aspettative ma finora poco utilizzato da Inzaghi dal primo minuto. Quando chiamato in causa contro Manchester City e Cremonese, però, il francese ha offerto solidità e personalità, anche sostituendo proprio Ranocchia negli ultimi minuti.

Occhi puntati anche su Vasic, centrocampista serbo considerato una possibile carta a sorpresa. Ancora alla ricerca di una collocazione tattica precisa, potrebbe diventare l’alternativa offensiva ideale a Ranocchia, garantendo duttilità e imprevedibilità.

Infine resta da valutare la situazione di Gomes, alle prese con un problema muscolare. Una volta recuperato, l’ex Manchester City potrebbe rappresentare l’avversario più temibile per chiunque voglia un posto in mediana, forte della sua capacità di abbinare corsa e qualità tecnica.

Il quadro tracciato dal Giornale di Sicilia è chiaro: la panchina rosanero scalpita e il centrocampo è pronto a diventare il reparto con la competizione interna più serrata.