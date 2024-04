Palermo, GdS: “Cosenza, rigore fallito e vittoria tabù. Brunori per chiudere i conti”

Matteo Brunori è il capitano, bomber e leader del Palermo, un attaccante italo-brasiliano che ha dimostrato di essere fondamentale per la squadra. Le sue giocate sono state decisive per raggiungere gli obiettivi: i suoi 29 gol in Serie C hanno permesso al Palermo di ottenere la promozione, mentre i suoi 17 centri nella scorsa stagione hanno portato la squadra a lottare per i play-off fino all'ultima giornata. Attualmente, Brunori ha già segnato 15 gol e spera di superare i numeri della scorsa stagione e di diventare il capocannoniere del campionato, superando i 19 gol di Pohjanpalo.