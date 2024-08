Palermo, GdS: “Corona vicino al Pontedera. De Sanctis cerca un centrale, Graves…”

"De Sanctis cerca un centrale, Corona vicino al Pontedera". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Nonostante un reparto folto, il direttore sportivo Morgan De Sanctis starebbe cercando un difensore di piede destro da affiancare a Nikolaou. Sul taccuino del dirigente rosanero i nomi di Ferrari e Ceccherini, "ma non sono le uniche opzioni". Le voci su un possibile prestito di Peda in Polonia non trovano conferma, mentre potrebbe lasciare il capoluogo siciliano Graves, che è nella lista over. "Tuttavia, al momento, la sua partenza non è una priorità urgente per il club", si legge.