Palermo, GdS: “Corona non resta, due club su Damiani. Pigliacelli-Fella…”

"Corona non resta, due club su Damiani". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Quale futuro per Giacomo Corona e Samuele Damiani? Convocati per il ritiro a Livigno, in programma fino al 20 luglio, i due calciatori di proprietà del club targato City Football Group potrebbero proseguire la loro avventura altrove.

"Giovane e di grande prospettiva ma... non abbastanza. Giacomo Corona è uno degli elementi più futuribili in casa Palermo ma, ascoltando le parole in conferenza stampa del tecnico Dionisi, non ancora pronto per far parte in pianta stabile di una rosa che vuole fare il salto di categoria e giocare un campionato di alta classifica in Serie B", si legge. Per questo motivo, l'attaccante classe 2004 verrà ceduto, con ogni probabilità, in una società di Serie C in prestito, come fatto con lo stesso Peda. E chissà, visti gli ottimi rapporti tra le parti, che non possa essere propria la Spal a far crescere il giovane talento palermitano.