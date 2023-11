Palermo, GdS: “Conti in rosso con le piccole. Sbagliare ancora non è consentito”

Sono già cinque i passi falsi in questa stagione, con un pareggio e quattro sconfitte in gare che sembravano alla portata.

"Palermo, conti in rosso con le piccole". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa rosanero e sui risultati fin qui ottenuti dalla squadra di Eugenio Corini. "In un campionato equilibrato come la Serie B, dove la concorrenza intorno al Palermo è foltissima, le mancate vittorie in impegni sulla carta meno insidiosi possono essere la chiave di volta negativa per le ambizioni di promozione o di una posizione importante in zona play-off", si legge.

Anche nel corso dello scorso campionato, i rosanero erano "caduti nella trappola" delle cosiddette "piccole", mancando la qualificazione ai playoff a causa dei diversi punti lasciati per strada contro squadre "apparentemente in difficoltà". In quest'annata, il Palermo occupa al momento il terzo posto, ma ha già perso "qualche punto di troppo" in gare che sembravano essere alla portata, soprattutto fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera".

La prima sconfitta a sorpresa è arrivata col Cosenza, poi il pareggio contro lo Spezia, con la gara recuperata solo in extremis grazie ad una prodezza di Leo Stulac, fino ai recenti ko contro Lecco e Cittadella. Cinque passi falsi, con un pareggio e quattro sconfitte, "che Corini spera di non pagare a fine stagione. Domenica i rosa faranno visita alla 'polveriera' Ternana, ultima e fresca di cambio in panchina: sbagliare ancora, con alle porte il doppio impegno con Catanzaro e Parma, non è consentito", conclude il noto quotidiano.

