Palermo, GdS: “Come pesa l’assenza di Ranocchia, mai una vittoria senza di lui”

Ranocchia si è fatto male a Lecco e da quel momento in poi c’è stato un black-out per il Palermo, ora salterà anche la sfida con la capolista.

L'assenza di Ranocchia sta pesando molto sulla squadra del Palermo. Il centrocampista si è infortunato a Lecco e da allora la squadra ha subito un black-out, non riuscendo a vincere senza di lui. Prima dell'infortunio, Ranocchia aveva garantito 4 gol e un assist, dimostrando la sua importanza nel centrocampo rosanero. L'assenza di un giocatore con le sue caratteristiche si fa sentire, e contro il Parma è improbabile che possa tornare in campo. La squadra spera di rivederlo al più presto, insieme ad altri elementi importanti come Vasic, per affrontare il finale di stagione e i play-off al completo.