Palermo, GdS: “Cassifica e gol, Brunori&C marciano più veloci di chi andò in A”

"Se è vero che chi ben comincia è già a metà dell’opera, i numeri di questo inizio di campionato dicono che per il Palermo ci sono tutti i presupposti per togliersi grandi soddisfazioni nei prossimi mesi". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Eugenio Corini . Tre gare disputate, sette i punti conquistati alla luce del pareggio ottenuto al "San Nicola" di Bari e i due successi di fila conquistati ai danni di Reggiana e Feralpisalò .

"Quella dei rosa è la miglior partenza in Serie B nelle prime tre giornate dal 2001 a oggi, in termini sia di punti che di gol segnati. Investimenti estivi e voglia di rivalsa rispetto alla precedente annata hanno inciso molto su un avvio così deciso, ma ciò che più impressiona è il cambio di passo sul piano offensivo dopo il rocambolesco pareggio di Bari: contro Reggiana e Feralpisalò si è vista una squadra che non solo trova con continuità e qualità la via del gol, ma anche che realizza una quantità importante di tiri e azioni d’attacco", si legge.