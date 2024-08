Palermo, GdS: “Asse con la Juve, l’Atalanta corteggia Vasic. Ceresoli-Giordano…”

De Sanctis svela un doppio canale con i bianconeri ed i bergamaschi: il punto sul mercato in entrata e in uscita.

Mediagol ⚽️ 3 agosto - 11:00

"Il capitano tolto dal mercato, i canali aperti con Juventus e Atalanta e il puzzle delle cessioni che inizia a prendere forma. Il Palermo vuole arrivare alle sfide ufficiali con una struttura ben definita e le operazioni che De Sanctis sta portando avanti in questi giorni vanno proprio in questa direzione". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis continua a lavorare alacremente per definire quanto prima l'organico a disposizione del tecnico Alessio Dionisi. Se in entrata il colpo Appuah non sarà l’ultimo, in uscita potrebbero esserci delle sorprese.

Ospite a Sky, il ds rosanero ha ribadito l'incedibilità di capitan Brunori. Dopo aver rotto il silenzio, il bomber italo-brasiliano ha anche posato per alcune fotografie con le nuove maglie. "A questo punto difficile ipotizzare un suo addio anche in caso di offerte dalla Serie A, che Brunori proverà a raggiungere con il Palermo". Va avanti, invece, il dialogo con la Juventus. Quattro i nomi sul tavolo: i centrocampisti Nicolussi Caviglia e Hasa, l’esterno offensivo Sekulov e quello difensivo Barbieri. "Tra i due registi il Palermo preferirebbe puntare sul primo, che però ha offerte anche dalla Serie A e sembra orientato a dare priorità a quelle; se nei prossimi giorni la situazione non si sbloccherà è probabile che parta l’assalto per Hasa", reduce da un’ottima stagione con la Juventus Next Gen (due gol e sette assist). Nel mirino anche Sekulov, che potrebbe diventare un’opzione nel caso dovesse partire uno tra Insigne e Di Mariano. Tuttavia, la Sampdoria si sarebbe mossa in anticipo e starebbe provando a chiudere l'operazione. "De Sanctis osserva, forte del canale privilegiato che lega ormai da qualche anno Palermo e Juventus", si legge. Discorso diverso per Barbieri: il Palermo è alla ricerca di un terzino sinistro, non il suo ruolo naturale. Per questo motivo, è difficile che il giocatore approdi in Sicilia. In quel ruolo, il club rosanero starebbe monitorando Di Chiara del Parma e Giordano della Sampdoria.

Un altro obiettivo è Ceresoli dell’Atalanta, club che avrebbe puntato gli occhi su un calciatore rosanero: Aljosa Vasic. "Una cessione dell’italo-serbo non è al momento nei piani dei rosa, che già due settimane fa avevano spento sul nascere l’interesse del Partizan Belgrado, ma se l’Atalanta offrisse prospettive importanti al giocatore e soprattutto se quest’ultimo chiedesse il trasferimento potrebbero aprirsi nuovi scenari", prosegue il noto quotidiano. In uscita, Damiani si trasferirà al Pescara nei prossimi giorni; tempi più lunghi per Broh e Corona, ancora senza acquirenti, mentre per Nedelcearu, Graves e Saric si deciderà in base alle offerte. Seguiranno aggiornamenti...