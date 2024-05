Palermo, GdS: “Altro pari beffa. I play-off arrivano tra i fischi”

Brunori e Soleri non bastano, l’Ascoli gela il Palermo al 93’. Spareggi in cassaforte, ma il sesto posto adesso è a rischio.

Il Palermo ha pareggiato contro l'Ascoli, perdendo così l'opportunità di ottenere una vittoria. Nonostante la squadra sia riuscita a qualificarsi per i play-off, il sesto posto è ora a rischio. L'articolo sottolinea come il Palermo abbia deluso i tifosi, che hanno contestato la squadra durante la partita. Nonostante il ritiro e la contestazione degli ultras, la squadra non è riuscita a migliorare le proprie prestazioni. Il Palermo ha giocato un primo tempo decente, ma nel secondo tempo ha perso il controllo del gioco, permettendo all'Ascoli di pareggiare nel recupero. La squadra ha mostrato una mancanza di coesione e di strategia, limitandosi a lanciare la palla in avanti senza un piano di gioco definito.