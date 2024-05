Palermo, GdS: “Al Penzo è un bivio per il futuro. In sei possono salutare subito”

Riflettori puntati sul futuro di alcuni dei protagonisti di questa stagione che potrebbero lasciare presto la Sicilia.

"La partita contro il Venezia potrebbe rappresentare un momento di addio per molti giocatori del Palermo". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sul futuro di alcuni dei protagonisti di questa stagione che, per motivi contrattuali o tecnici, potrebbero lasciare la Sicilia nel corso della sessione estiva di calciomercato, indipendentemente dalla categoria in cui i rosanero giocheranno.

Chi difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno è Marconi. 107 le presenze in maglia rosa e quattro gol, il classe 1989 "ha già espresso emozioni che suggeriscono che la partita contro il Venezia potrebbe essere l’ultima al Barbera". Scarse possibilità di rinnovo anche per il terzo portiere Kanuric, il cui contratto scadrà a breve.

Diversi i giocatori in prestito, per i quali il club potrebbe esercitare l'opzione di riscatto. Henderson, Traorè, Coulibaly e Mancuso. Per Traorè il diritto di riscatto è fissato a 10 milioni, "una cifra elevata considerando che il giocatore non ha mostrato appieno il suo potenziale a Palermo". E' improbabile, inoltre, che il Palermo scelga di puntare ancora su Coulibaly, alle prese con frequenti guai fisici. Per quanto riguarda Henderson e Mancuso, "nonostante abbiano avuto momenti in cui si sono fatti notare, la mancanza di continuità rende probabile un mancato riscatto. Entrambi potrebbero concludere la loro esperienza con il match del Penzo", si legge.

"Il post partita con il Venezia potrebbe portare a una rivoluzione tecnico-tattica per il Palermo, che dovrà cambiare diversi interpreti per la prossima stagione. La speranza, tuttavia, rimane viva che la squadra possa giocare altre due partite e guadagnarsi una conferma per la prossima stagione attraverso gol e ottime prestazioni", conclude il noto quotidiano.