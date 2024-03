Palermo, GdS: “Aaa… cercasi Insigne”. “Segre e Ranocchia per svoltare”

A Lecco, il centrocampo ritrova quelli che sono stati due dei tre suoi pilastri: Jacopo Segre e Filippo Ranocchia.

Mediagol ⚽️ 8 marzo

"Aaa... cercasi Insigne". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sulle prestazioni offerte fin qui da Roberto Insigne, a lungo corteggiato ed ingaggiato nel corso della sessione estiva di calciomercato.

"L'esterno napoletano doveva essere uno dei fiori all’occhiello della campagna acquisti dell’estate del Palermo ma, numeri alla mano, in questo momento tutto ciò non sta trovando la corretta traduzione nei fatti. Il periodo negativo di Insigne è direttamente proporzionale all’esplosione di Di Mariano, tra i più in forma del Palermo ed elemento che al momento appare imprescindibile per l’undici di Corini. È da quando è iniziato il 2024 che Insigne sta avvertendo qualche problema di troppo e le scelte del tecnico rosanero sono la cartina di tornasole di questo difficile periodo per il numero 11 rosanero", si legge.

Titolare inamovibile nel girone d'andata, nelle nove partite del 2024 l'ex Frosinone ha giocato dal primo minuto soltanto contro Cittadella, Modena e Bari. Poi, solo spezzoni e neanche in tutte le gare. Con 276 minuti giocati, Insigne nel 2024 ha una media di poco più di 34 minuti a partita. "Troppo poco per uno arrivato con il suo curriculum e che era stato protagonista con la maglia del Frosinone, promosso nella massima serie anche grazie al suo apporto". E se a Brescia non è neanche sceso in campo, il classe 1994 spera di avere una chance a Lecco.

Intanto, al "Rigamonti-Ceppi", il Palermo partirà dal primo minuto con la linea mediana che fin qui ha dato maggiori garanzie in termini di prestazioni e risultati. Insieme a Gomes, infatti, Corini schiererà Segre e Ranocchia. "Il centrocampo ritrova quelli che sono stati due dei tre suoi pilastri. [...] Pressing, corsa, inserimenti e anche gol. Questo l’importante contributo che danno Segre e Ranocchia". Con l'ex Juventus utilizzato in posizione di trequartista centrale, "per sfruttare al meglio il suo cambio di passo e la sua qualità nelle giocate per servire l’ultimo passaggio o tentare lui stesso la conclusione", conclude il noto quotidiano.

