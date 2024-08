Palermo, GdS: “A sinistra spuntano Bozzolan-Veroli. Ceresoli e il no dei rosanero…”

Il punto sui possibili affari in entrata: il club di viale del Fante starebbe continuando a dialogare con la Juventus per Hasa.

Nonostante i recenti arrivi di Appuah e Verre, il lavoro del direttore sportivo del Palermo Morgan De Sanctis non è ancora finito. "Il Palermo è ancora alla ricerca di due o tre rinforzi: un mediano, un terzino sinistro e una punta di riserva", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Per il ruolo di mediano, il club di viale del Fante starebbe continuando a dialogare con la Juventus per Hasa. Sul fronte del terzino sinistro, la trattativa con l'Atalanta per Ceresoli è sfumata. Il classe 2004 era in cima alla lista del ds rosanero, ma la richiesta della Dea "di includere il cartellino di Vasic nell'affare ha bloccato il Palermo, che ha rifiutato", si legge. Con il calciatore destinato a trasferirsi al Catanzaro. Sullo sfondo i nomi di Giordano e del terzino sinistro del Milan, Bozzolan. Nel dettaglio, il Palermo starebbe discutendo con il club rossonero sulla formula del trasferimento, anche se il Milan preferirebbe un prestito secco. "Questa trattativa richiederà tempo e sarà probabilmente discussa dopo il match contro il Parma. Un altro terzino sinistro nel mirino del Palermo è Veroli, di proprietà del Cagliari e reduce da una buona stagione al Catanzaro. Tuttavia, Veroli è molto richiesto da squadre di Serie A e B, il che rende la trattativa complicata", conclude il noto quotidiano.