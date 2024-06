Palermo, GdS: “A sinistra si fa largo Di Chiara, Lucioni-Nedelcearu in bilico”

Il terzino palermitano è in uscita dal Parma dopo l'arrivo di Valeri. I rosanero studiano la situazione e potrebbero presentare un’offerta. Per la difesa è sempre più calda la pista che porta a Nikolaou.

Mediagol ⚽️ 20 giugno - 09:44

"Palermo, a sinistra si fa largo Di Chiara". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che si sofferma sul reparto difensivo rosanero, che subirà certamente una rivoluzione in sede di calciomercato. Cambiamenti profondi per alzare il livello di qualità, affidabilità ed esperienza nella prossima stagione che vedrà il Palermo partire fra le favorite alla promozione diretta nel torneo cadetto. Con Lund impegnato con la nazionale degli Stati Uniti fino a metà luglio per la Copa America e Aurelio nella lista dei partenti (il calciatore sarà ceduto in prestito, lo Spezia tra le squadre interessate), il nuovo tecnico Alessio Dionisi rischia di ritrovarsi all'inizio della preparazione estiva a Livigno senza un esterno basso di sinistra.

Il nuovo nome per la fascia sinistra è quello di Gianluca Di Chiara, palermitano classe 1993 di proprietà del Parma, dove ha giocato con continuità, conquistando la promozione in Serie A da protagonista. Tuttavia, l'arrivo di Valeri in gialloblù dal Frosinone potrebbe spingere la società a privarsene già in estate. Di Chiara ha vestito la maglia rosanero, inizialmente con la formazione Primavera nella stagione 2011-2012, prima di essere girato in prestito a Pavia e Latina, e successivamente ceduto definitivamente al Catanzaro, club interessato al giocatore, oltre al Palermo. Il contratto che lega Di Chiara al Parma scadrà fra un anno, il 30 giugno 2025, con un'opzione di rinnovo. Pertanto, il costo per portarlo in rosanero sarebbe minimo.

Il direttore sportivo Morgan De Sanctis, inoltre, è a lavoro per ingaggiare nuovi centrali, rinforzando un reparto che nella scorsa stagione ha mostrato diverse lacune in termini di gol incassati. "La situazione è ancora in evoluzione e prima di procedere con delle cessioni, il club vuole assicurarsi i sostituti degli eventuali partenti", si legge. Diversi i profili vagliati dal club di viale del Fante. La pista che porta a Ferrari rimane aperta, anche se il Venezia si sarebbe inserito nella trattativa. In cima alla lista anche Nikolaou, difensore greco attualmente in forza allo Spezia, che Dionisi ha già allenato all'Empoli. "Sullo sfondo anche il nome di Gyomber, centrale slovacco della Salernitana, su cui il club campano sta riflettendo, anche se potrebbe restare essendo un calciatore bandiera".

Con Marconi che ha già lasciato Palermo ed il Palermo, la dirigenza rosanero potrebbe decidere di lasciare partire anche altri elementi. Tra questi c'è Lucioni, che piace molto allo Spezia. L'esperto difensore è legato al Palermo fino al 2025, ma una possibile offerta biennale potrebbe spingerlo ad iniziare una nuova avventura altrove. In bilico anche la posizione di Nedelcearu, attualmente impegnato con Romania agli Europei. "L’ex Crotone si è sempre dimostrato affidabile e potrebbe continuare a essere una pedina importante per la squadra, ma le valutazioni sul suo futuro verranno fatte al suo rientro", conclude il noto quotidiano.