Palermo, Gazzetta: “Serve il vero Brunori. Quel broncio incomprensibile…”

La Rosea punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui dal bomber italo-brasiliano, autore di sette reti in campionato.

"Serve il vero Brunori". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo e sulle prestazioni offerte fin qui da Matteo Brunori in campionato. Sono sette i gol siglati in venti partite dal capitano rosanero; sette reti in 1.629 minuti che hanno fruttato appena sette punti, "ma con una costruzione non certo omogenea", si legge.

"Nella perenne ricerca da parte del Palermo della continuità di risultati, c’è la discontinuità dell’attacco che fa la differenza e per la costruzione di una classifica ambiziosa non è un problema di poco conto. [...] Nella schizofrenia del rendimento del reparto avanzato, poi, c’è l’altalena di Brunori. [...] È vero che i rosanero in questa stagione hanno sdoganato la dipendenza dal loro capitano dimostrando di sapere andare in gol con molti altri giocatori, ma è altrettanto vero che probabilmente recuperare la costanza del bomber italo-brasiliano per Corini potrebbe rappresentare il jackpot da giocare nel momento in cui la classifica è tornata nuovamente deficitaria rispetto ai programmi di inizio stagione", scrive la Rosea.

Sette reti in campionato siglate in appena quattro gare: una tripletta realizzata in quel di Venezia, una doppietta al "Tardini" di Parma, un gol contro il Pisa e uno su rigore con il Lecco. L'impegno, però, non è mai mancato, con lo stesso Brunori che ha contribuito anche al 22% delle reti siglate dalla squadra con gli assist a Mancuso e Segre contro Modena e Como. "Ma non è certo un dato impattante sul rendimento offensivo dei rosanero. Il che vuol dire che Corini è chiamato a trarre ancora di più dal suo bomber, a patto che l’ex Juve tolga il broncio mostrato a Cittadella che tradisce un’insofferenza difficile da comprendere, sia perché la squadra

arrivava da quattro risultati utili consecutivi, sia perché a livello personale il Palermo gli ha regalato le migliori stagioni della sua carriera in Serie B", conclude il noto quotidiano.

