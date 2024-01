Palermo, Gazzetta: “Ranocchia per tutti gli usi”. Già in campo contro il Modena?

Il nuovo calciatore del Palermo "darà a Corini la duttilità che occorre a centrocampo", sottolinea la Rosea.

"Ranocchia per tutti gli usi. Darà a Corini la duttilità che occorre a centrocampo". Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo e sul nuovo centrocampista Filippo Ranocchia, approdato ufficialmente alla corte di Eugenio Corini a titolo definitivo dalla Juventus. Ieri il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra e la presentazione in sede di conferenza stampa.

"Un salto indietro per farne un altro in avanti tra qualche mese. L’obiettivo è riprendersi quella Serie A che ha salutato dopo una stagione e mezza tra Monza ed Empoli, anche per ritrovarsi con la Juventus che lo ha cresciuto e adesso lo ha sacrificato ottenendo la liquidità per fare il mercato di gennaio", si legge. Un acquisto voluto fortemente dal club di viale del Fante, che ha investito ben quattro milioni di euro per il suo cartellino tra parte fissa e bonus, versati sulle casse della società bianconera.

"Da Ranocchia sia Corini che la società si attendono molto, altrimenti non lo avrebbero come priorità rispetto ad altri ruoli che andrebbero registrati. Il centrocampista perugino dovrà alzare il dinamismo e la qualità del centrocampo. La duttilità è nelle sue corde e questo può diventare il vero valore aggiunto della 'terra di mezzo'", prosegue la Rosea. D'altra parte, il classe 2001 può giocare in tutti i ruoli del centrocampo e già contro il Modena potrebbe esordire dal primo minuto.

"Il centrocampista ha fatto capire che il tecnico lo vede come mezzala, per quanto sappia anche interpretare il ruolo di play. E in considerazione dell’assenza di Stulac per squalifica, non è da escludere che Corini

possa fare un ragionamento sul nuovo arrivato in questa veste, spostando per l’occasione Gomes come mezzala, con Segre sul versante opposto", conclude il noto quotidiano.

