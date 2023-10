Palermo, Gazzetta: “Mancuso vede Spezia e… si gasa. Tabù per Pigliacelli e Di Fra”

"Palermo a caccia del poker". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla sfida contro lo Spezia , in programma lunedì sera allo Stadio "Renzo Barbera". Dopo le vittorie contro Venezia , Sudtirol e Modena prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, la squadra di Eugenio Corini vorrà battere anche gli Aquilotti per centrare il quarto successo di fila ed "abbattere un tabù che vede Pigliacelli e Di Francesco mai vittoriosi contro i liguri".

Nel dettaglio, Pigliacelli nella sua carriera ha affrontato sette volte lo Spezia, racimolando appena tre pareggi ed un ko pesante, in cui ha incassato ben cinque gol mentre difendeva i pali della Pro Vercelli. Ed un altro ko per 3-0 il portiere rosanero l'aveva subito in Coppa Italia, quando era a Pescara. Di Francesco, invece, in sei gare disputate contro i liguri ha pareggiato cinque volte, perdendone una. Inoltre, lo stesso Corini non ha mai vinto in tre precedenti: un pareggio (4-4 col Brescia) e due ko alla guida di Novara e Frosinone. Di contro, il tecnico del Palermo può vantare tre vittorie su tre con Alvini, "tra cui un clamoroso 7-1 in un Lecce-Reggiana di tre anni fa", sottolinea la Rosea. Mentre Mancuso"quando vede Spezia si gasa". In otto precedenti con lo Spezia, infatti, l'attaccante del Palermo ha segnato cinque reti. "Quella ligure è una delle vittime preferite dell’ex Monza che vanta anche una tripletta in un Pescara-Spezia finita 3-2", ricorda il noto quotidiano.