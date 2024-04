Palermo, Gazzetta dello Sport: “Sampdoria lanciata. Mignani vara un nuovo modulo”

Il nuovo tecnico del Palermo, Mignani, si prepara per la partita contro la Sampdoria, cercando di rimettere in sesto una squadra che ha avuto recentemente dei problemi. Nonostante abbia avuto solo due allenamenti, Mignani ha firmato un contratto fino al 2025 e questa fase finale del campionato potrebbe influenzare il suo futuro con il Palermo. Mignani potrebbe sorprendere e adottare una difesa a tre nel match di oggi, simile a quella utilizzata da Pirlo, per migliorare la solidità difensiva. La vittoria potrebbe dare un nuovo entusiasmo in vista dell'inaugurazione del centro sportivo di Torretta, prevista per domani. Tuttavia, la Sampdoria è in forma e reduce da quattro vittorie consecutive, quindi la partita non sarà facile per il Palermo.