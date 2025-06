Palermo, Gazzetta dello Sport: “Per Inzaghi adesso manca solo la firma”

La giornata di ieri è stata decisiva per il futuro di Filippo Inzaghi: l’ex tecnico del Pisa è ormai a un passo dalla guida del Palermo. È arrivata infatti la risoluzione con il club toscano, che libera l’allenatore e gli apre le porte per una nuova avventura con il club rosanero, pronto a offrirgli un biennale con opzione per una terza stagione.