Palermo, Gazzetta: “C’è un rebus in attacco. Dubbio Insigne, in 4 per 2 maglie”

"C'è un rebus in attacco". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo e sul ritorno in campo della squadra di Eugenio Corini. Domenica 26 novembre, allo Stadio "Libero Liberati", i rosanero affronteranno la Ternana di Roberto Breda. Per l'occasione, su chi punterà il tecnico di Bagnolo Mella? "Sugli esterni sono in quattro per due maglie, ma molto dipenderà dalle condizioni di Insigne. L’incertezza è dovuta a un problema alla schiena accusato ieri. L’allenamento odierno e la rifinitura di domani saranno decisivi in questo senso", prosegue la Rosea.

Se restano da valutare le condizioni di Insigne, Di Francesco sicuramente non sarà della partita. Corini, dunque, potrà contare su Valente, Di Mariano e Mancuso, con "punto interrogativo"Insigne. "Corini sperava di avere tutta la batteria di attaccanti esterni per la ripresa del campionato e, invece, non sarà così. Insigne alla fine potrebbe esserci, ma nel dubbio al tecnico rosanero non resta che considerare tutte le opzioni a sua disposizione".

Per l'occasione, Corini potrebbe tornare a schierare Mancuso alla sinistra di Brunori, con uno tra Valente e Di Mariano a destra. Un vero e proprio testa a testa. Se, invece, Insigne sarà titolare, in quel caso Mancuso partirebbe dalla panchina. "Per ragioni di equilibrio più che altro, essendo due giocatori che non coprono tutta la fascia. Al contrario di Valente e Di Mariano che Corini in passato ha schierato perfino in un centrocampo a cinque", si legge. Pertanto, molto dipenderà anche dal modulo che sceglierà l'allenatore.

